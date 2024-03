Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Napoli

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Inter e Napoli per la ventinovesima giornata di Serie A. Inzaghi ha un dubbio per reparto: Bisseck ha sorpassato Pavard in difesa, mentre Frattesi e Alexis Sanchez scalpitano per partire dal 1′. In attacco sicuro Lautaro, che torna titolare dopo aver riposato col Bologna. Nel Napoli Osimhen si è allenato ed è recuperato, ma dovrebbe comunque essere gestito e partire dalla panchina: al suo posto pronto Raspadori.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Calzona

Foto: sito Inter