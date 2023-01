Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Napoli

Domani torna la Serie A! Ed è subito tempo di big match: alle 20:45, a San Siro, si affronteranno Inter e Napoli. Guardiamo le probabili formazioni. Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Marcelo Brozovic, gli esami hanno evidenziato una piccola distrazione muscolare al soleo sinistro: salterà sicuramente la sfida col Napoli e il Monza. Al suo posto agirà Calhanoglu in cabina di regia, come è già successo in diverse occasioni nell’avvio di stagione. Davanti sono in tre per due maglie, ma per il momento favorito il tandem Dzeko–Lukaku, ma Lautaro inseguirà la maglia da titolare fino all’ultimo minuto. Tre i ballottaggi, invece, per Spalletti: al momento Juan Jesus pare in leggero vantaggio su Rrahmani per un posto accanto a Kim. Sulla fascia sinistra c’è Olivera in vantaggio su Mario Rui. E, infine, Politano è favorito su Lozano per un posto nel tridente con Osimhen e Kvaratskhelia.

Inter(3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lukaku

Napoli(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim Min-Jae, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Foto: sito ufficiale Inter