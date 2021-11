Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Napoli

Alle 18 di domani a San Siro andrà in scena Inter-Napoli, big match della 13a giornata di Serie A 2021-22.

Inzaghi deve rinunciare a De Vrij e Sanchez, un risentimento muscolare terrà fuori entrambi. Bastoni sta recuperando bene e dovrebbe essere titolare con Ranocchia e Skriniar. Per il resto pochi dubbi, Darmian (in chiaro vantaggio su Dumfries), Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic. Dzeko resta in dubbio, pronto Correa per affiancare Lautaro Martinez in attacco.

Spalletti recupera lo squalificato Koulibaly, non convocati Demme, Manolas e Politano (positivo al Covid questa mattina). Davanti a Ospina dovrebbero agire i soliti Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. In mezzo Fabiàn e Anguissa, sulla trequarti favorito Lozano su Elmas a destra, con Insigne a sinistra e Zielinski al centro alle spalle di Victor Osimhen.