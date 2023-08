Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Monza

Esordio in campionato per l’Inter, che a San Siro sfida il Monza. Inzaghi non avrà a disposizione Acerbi: al suo posto giocherà De Vrij. A centrocampo Mkhitaryan favorito su Frattesi, mentre in attacco Thuram affiancherà Lautaro. Esordio in A con la maglia del Monza per gli ex nerazzurri D’Ambrosio e Gagliardini. Izzo, squalificato, salterà la prima giornata di campionato. In difesa con D’Ambrosio ci saranno Pablo Marì e Caldirola. In attacco è ballottaggio tra Dany Mota e Petagna.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All: Simone Inzaghi

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Machin, Kyriakopoulos; Pessina; Colpani, Dany Mota. All: Palladino

Foto: sito Inter