Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Monaco

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Inter e Monaco per l’ultima giornata della fase a campionato di Champions League. Inzaghi pensa ad Arnautovic titolare accanto a Lautaro. Frattesi confermato a centrocampo, dove torna Asllani in regia e Dimarco a sinistra. Dietro si rivedono dall’inizio Pavard e Bisseck. Privo di Singo, Hutter rischia di non avere anche Zakaria: pronto Magassa. Sulla trequarti Golovin si gioca il posto con Minamino.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Arnautovic. All. Inzaghi

MONACO (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Kehrer, Salisu, Mawissa; Camara, Magassa; Akliouche, Golovin, Ben Seghir; Embolo. All. Hutter

Foto: Instagram Inter