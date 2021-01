Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Milan

tra infortuni e Covid, è costretto all’ennesimo Milan sperimentale. In porta non ci sarà Donnarumma per l’espulsione rimediata contro il Torino dalla panchina. Ancora spazio al rumeno. Kjaer e Romagnoli sono chiamati agli straordinari, non essendo a disposizione né Gabbia né Kalulu. Improbabile un impiego dal 1′ di Tomori. Sulla destra, invece,potrebbe concedere un po’ di riposo a Calabria.Assenti ancora Calhanoglu e Bennacer a centrocampo:è in vantaggio su Tonali per far coppia con Kessié in mediana. Rientracon Brahim Diaz e Leao, preferito ad un Rebic ancora fuori forma dopo lo stop per Covid. In avanti c’è Ibrahimovic pronto a rilanciare i suoi dopo il brutto ko in campionato con l’Atalanta. Probabile ingresso a gara in corso perEcco le probabili scelte dei due tecnici:Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Sensi, Brozovic, Barella, Darmian; Sanchez, Lukaku.All. Conte.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Meité, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

All. Pioli.