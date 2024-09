Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Milan

È tempo di derby di Milano! Domani alle 20:45 scenderanno in campo Inter e Milan per la quinta giornata di Serie A. Fonseca alla vigilia ha provato un Milan con un sistema di gioco diverso: doppio centravanti con Abraham al fianco di Morata. Altri due cambi rispetto al Liverpool: fuori l’infortunato Calabria, al suo posto ci sarà Emerson. Mentre Gabbia prenderà il posto di Pavlovic. Inzaghi recupera Dimarco. Ballottaggio aperto tra Darmian e Dumfries a destra. In mezzo al campo Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan, mentre in attacco dovrebbe tornare dal 1′ Lautaro Martinez.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, DImarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Morata, Abraham. All. Fonseca

Foto: sito Inter