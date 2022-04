Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Milan

Domani alle 21.00 il derby di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Milan.

Inzaghi in campo con il miglior undici a disposizione. Torna la coppia d’attacco Dzeko-Lautaro, mentre sulla fascia Dumfries più di Darmian. In difesa De Vrij si candida per un posto da titolare.

Anche Pioli darà fiducia all’undici che ha battuto il Genoa. In difesa Calabria stringerà i denti e giocherà dal primo minuto, mentre in attacco Messias scavalca nelle gerarchie Saelemaekers. Confermati Bennacer e Tonali in mezzo al campo.

Queste le probabili formazioni dell’incontro.

Inter(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessié, Leao; Giroud. All. Pioli.

FOTO: Twitter Milan