Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Milan

Il match clou della 24a giornata di Serie A è l’attesissimo derby scudetto tra Inter e Milan alle 18.00. Un derby che dirà tanto sulla corsa al titolo, in particolare in casa rossonera.

In casa Inter, Correa unica assenza nel gruppo nerazzurro, subito disponibile il nuovo acquisto Caicedo, per Gosens ci vorrà ancora un po’ di tempo. Lautaro e Dzeko la coppia d’attacco, e Dumfries in vantaggio su Darmian a destra. A sinistra agirà Perisic. In difesa, trio confermato con De Vri, Bastoni e Skriniar. A centrocampo Barella, Bzrozovic e l’ex Calhanoglu.

Milan maggiori dubbi per Pioli. Tomori ha bruciato i tempi di recupero ma sarà in panchina. Ibra e Rebic non ce la fanno. Giroud titolare nel suo primo derby milanese. Per Lazetic prima convocazione, Saelemaekers in vantaggio su Messias. Kessie nel ruolo di trequartista con Brahim Diaz verso la panchina. In casamaggiori dubbi per Pioli. Tomori ha bruciato i tempi di recupero ma sarà in panchina.

Queste le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Çalhanoğlu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore: Inzaghi.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.