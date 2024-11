Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Lipsia

Domani alle 21 l‘Inter ospita il Lipsia a San Siro.

In casa nerazzurra, Inzaghi schiera de Vrij dal 1′ tra i braccetti Pavard e Bastoni. Acerbi out per infortunio. Dumfries e Dimarco tornano sulle fasce. A centrocampo c’è il ritorno di Calhanoglu, Zielinski dovrebbe essere preferito a Mkhitaryan. In attacco Lautaro-Taremi.

Per il Lipsia, ancora a zero punti, Rose difficilmente potrà recuperare Raum e Simons. Out anche Poulsen e l’ex Napoli Elmas.

Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Taremi, Martinez. All. Inzaghi

LIPSIA (4-2-3-1): Gulacsi; Geertruida, Orban, Lukeba, Henrichs; Vermeeren, Haidara; Baumgartner, Openda, Nusa; Sesko. All. Rose

Foto: sito Inter