Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Lecce

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Inter e Lecce per la seconda giornata di Serie A. Zielinski è tornato in gruppo e viaggia verso la convocazione, ma non dovrebbe però partire dal primo minuto. In difesa ballottaggio Pavard-Bisseck, con il primo in vantaggio. Altro ballottaggio sulla corsia destra con Darmian in vantaggio. Affaticamento muscolare per Lautaro, Inzaghi potrebbe lanciare Taremi dall’inizio al fianco di Thuram. Gotti pensa a qualche cambio rispetto alla gara di esordio: certo non è semplice iniziare con l’Atalanta e proseguire con l’Inter. La difesa pare comunque verso la conferma. In mediana invece può prendersi una maglia da titolare Lassana Coulibaly.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, l..Coulibaly; Morente, Oudin, Dorgu; Krstovic

Foto: sito-ufficiale-inter