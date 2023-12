Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Lecce

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Inter e Lecce per la diciassettesima giornata di Serie A. Inzaghi perde Lautaro Martinez dopo gli ottavi di Coppa Italia, in attacco giocherà Arnautovic accanto a Thuram. A centrocampo Calhanoglu con Mkhitaryan e Barella, mentre sulle fasce ci saranno Carlos Augusto e Darmian. In difesa Bisseck in vantaggio su Pavard. Nel Lecce, Piccoli e Strefezza in vantaggio su Krstovic e Sansone.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic. All: Inzaghi

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Strefezza, Piccoli, Banda. All: D’Aversa

Foto: sito Inter