Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Juventus

Alle 18 domani a San Siro c’è il derby d’Italia tra Inter e Juventus.

In casa nerazzurra, Inzaghi deve fare a meno di Calhanoglu, Acerbi e Carlos Augusto. Consueto 3-5-2 per Inzaghi che dovrebbe optare per Pavard, De Vrij e Bastoni in difesa. Asllani non è al meglio a centrocampo, in cabina di regia dovrebbe esserci Barella con Mkhitaryan e Zielinski a completare il reparto. A destra Darmian favorito su Dumfries, e a sinistra Dimarco. In attacco Lautaro e Thuram.

In casa Juventus, anche qui diverse assenze. Ancora out Koopmeiners e Nico Gonzalez, non recupera Douglas Luiz. Nel 4-2-3-1 di Motta, in difesa Cambiaso potrebbe agire a destra, i centrali Kalulu e Gatti, a sinistra Cabal. in mezzo al campo Locatelli e McKennie, poi Fagioli sulla trequarti, Yildiz a sinistra e Conceicao a destra alle spalle di Vlahovic.

Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Zielinski, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; L.Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, McKennie; Conceicao, Fagioli, Yildiz; Vlahovic. All. Motta

Foto: sito Inter