Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Juventus

Semifinale di Coppa Italia di ritorno a San Siro tra Inter e Juventus, dopo l’1-1 dell’andata di Torino, gara con un epilogo velenoso e il caso Lukaku che ha tenuto banco anche nel weekend, con Gravina che ha annullato la squalifica del belga.

Inter avrà quindi il suo attaccante, che non dovrebbe iniziare però dall’inizio, coin Dzeko favorito per affiancare Lautaro, ma il ballottaggio è aperto. Brozovic, in campo nell’ultima contro l’Empoli, dovrebbe lasciare il posto a Calhanoglu. Torna Onana in porta, Dumfries e Di Marco i laterali.

In casa Juve maggiori dubbi e maggiori assenze. Vlahovic non ci sarà per via di una distorsione alla caviglia che si è procurato in allenamento, al suo posto Milik, con Di Maria a supporto. Perin sicuro titolare tra i pali, a destra c’è De Sciglio, al posto di Cuadrado squalificato.n difesa gioca Bonucci, con lui Bremer e Danilo.

Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik. All. Allegri.