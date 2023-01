Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Hellas Verona

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Inter e Hellas Verona per la diciottesima giornata di Serie A. Simone Inzaghi è alle prese con l’emergenza a centrocampo. Il tecnico nerazzurro recupera sia Barella che Calhanoglu: entrambi non

ancora al top, ma se il turco dovesse dare garanzie potrebbe riprendere il suo posto in regia al posto di Asllani. Altrimenti, confermato il terzetto con l’ex Empoli, Gagliardini e Mkhitaryan. In porta Onana: davanti al camerunese torneranno Skriniar e Acerbi con Bastoni. Ballottaggio Darmian-Dumfries a destra, mentre a sinistra ci sarà Dimarco dal 1′. Lautaro e Dzeko guideranno il l’attacco nerazzurro. Zaffaroni, invece, viaggia verso la conferma del tridente difensivo composto da Dawidowicz, Hien e Ceccherini. Faraoni ancora ai box, a destra ci sarà Depaoli mentre a sinistra Doig. Ilic, Sulemana e Veloso si contendono una maglia al fianco di Tamèze. Lazovic, reduce dalla doppietta contro la Cremonese, sarà confermato da trequartista in tandem con Yayah Kallon, alle spalle dell’unica punta Djuric.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Calhanoglu, Mkhitaryan, Di Marco; Dzeko, Lautaro Martinez.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; De Paoli, Sulemana, Tameze, Doig; Kallon, Lazovic; Djuric.

Foto: sito ufficiale Inter