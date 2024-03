Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Genoa

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Inter e Genoa per la ventisettesima giornata di Serie A. Simone Inzaghi ritrova Thuram, rientrato in gruppo e a disposizione dalla panchina. Squalificato Bastoni, contro i rossoblù spazio a Carlos Augusto da braccetto. In attacco, invece, Sanchez è favorito su Arnautovic per affiancare Lautaro. Confermato Asllani in regia, con Calhanoglu che lavora per tornare col Bologna. Gilardino va verso la conferma dell’11 visto nelle ultime due partite. In difesa recuperato Vasquez, che completerà il terzetto con De Winter e Bani. A centrocampo ancora Messias mezzala, con Sabelli e Martin esterni. Davanti non si toccano Gudmundsson e Retegui

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Mkitharyan, Dimarco; Sanchez, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Messias, Martin; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

Foto: sito Inter