Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Frosinone

Il posticipo della 13a giornata di Serie A, vede l’Inter ospitare il Frosinone a San Siro.

I nerazzurri vogliono riprendersi la vetta del campionato, in vista poi dello scontro diretto con la Juventus. Il Frosinone vuole continuare cin questo momento positivo.

In casa nerazzurra, dovrebbe esserci l’11 tipo di Inzaghi. Out Pavard, al suo posto de Vrij insieme ad Acerbi e Bastoni. Sulla corsia di destra torna Dumfries, che ha lavorato regolarmente in gruppo, con Darmian in panchina pronto a subentrare a gara in corso. A sinistra Dimarco. Barella, partito dalla panchina in Champions, torna dal 1′ al posto di frattesi. In avanti torna la coppia titolare Thuram-Lautaro.

Per il Frosinone, possibile 4-2-3-1 per Di Francesco. Possibile la riconferma dal 1′ per Cuni e il giovane Ibrahimovic In difesa a destra ballottaggio tra Lirola e Oyono, in mezzo rientra Romagnoli. Gelli è tornato ad allenarsi ma dovrebbe partire dalla panchina.

Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; De Vrij, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mhikitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. S. Inzaghi.

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Oyono, Romagnoli, Okoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea; Soulé, Reinier, Ibrahimovic; Cuni. All. Di Francesco.

Foto: twitter Inter