Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Fiorentina

In vista della gara di domani sera tra Inter e Fiorentina, i nerazzurri vogliono tornare a vincere dopo il pari di Roma per tenere accesso quel fuocherello di speranza e non consegnare lo scudetto alla Juve in caso i bianconeri vincessero nel posticipo di giovedì. Nei nerazzurri torna dal primo minuto Romelu Lukaku rimasto fermo per uno stop ma tornato al gol nella gara contro i giallorossi su rigore. In panchina andrà invece Lautaro Martinez con Sanchez che resterà al fianco dell’attaccante belga. Sulle ali spazio a Moses e Biraghi con Young e Candreva che andranno in panchina. A centrocampo out ancora Eriksen, c’è Borja Valero contro i suoi ex compagni viola. Nella Fiorentina invece, vista la salvezza aritmetica conquistata con la vittoria sul Torino, i toscani non avranno molto a cui pensare. In avanti insieme a Cutrone spazio per Ribery, in vantaggio su Kouame. A centrocampo spazio a Chiesa sulla destra, con Dalbert che torna sul lato opposto. Nella formazioni di Iachini assente Dragowski, mentre torna tra i pali Terracciano.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Brozovic, Barella, Biraghi; Borja Valero; Sanchez, Lukaku. All. Conte

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery. All. Iachini

Foto: profilo twitter Inter