Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Empoli

Alle 21 a San Siro l’Inter ospita l’Empoli nella gara degli ottavi di finale di Coppa Italia.

In casa Inter, Inzaghi dovrebbe dare spazio a Radu in porta, a centrocampo si rivede titolare Vidal, con Gagliardini e Vecino. In attacco la coppia argentina, Lautaro-Correa, che è partita dalla panchina con l’Atalanta.

In casa Empoli, alcune rotazioni. L’ex Pinamonti partirà dalla panchina, in attacco possibile coppia Cutrone-Mancuso.

Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Radu; Skriniar, Ranocchia, Dimarco; Dumfries, Vidal, Gagliardini, Vecino, Darmian; Correa, Lautaro. All. Inzaghi