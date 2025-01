Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Empoli

Domani alle 20:45 si giocherà Inter-Empoli. Possibile ritorno tra i titolari per il francese Pavard, accompagnato nella retroguardia da De Vrij e Carlos Augusto. A destra ballottaggio tra Darmian e Dumfries (anche in vista della Champions). Dubbi sulla mediana per Inzaghi, che punterà quasi certamente su Barella, con probabili compagni di reparto la coppia Asllani-Zielinski. A sinistra spazio a Dimarco. Il tecnico piacentino riflette anche sull’attacco, Thuram potrebbe lasciare spazio a Taremi, che agirà in coppia con Lautaro Martinez. Per l’Empoli possibile chance per Seghetti in porta, con la retroguardia formata da Goglichidze, Ismajli e Viti. Esposito e Fazzini agiranno con ogni probabilità dietro la punta Colombo, protagonista di un’ottima stagione.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Taremi, Lautaro. All: Farris (Inzaghi squalificato)

Empoli (3-4-2-1): Seghetti; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Fazzini; Colombo. All: D’Aversa

Foto: Instagram Pavard