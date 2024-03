Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Empoli

L’Inter vuole tornare al successo dopo il pareggio con il Napoli. Nella sera di Pasquetta a San Siro arriva l’Empoli alla ricerca di punti salvezza.

In casa nerazzurra, torna disponibile Sommer dopo il problema alla caviglia accusato in Nazionale. Il portiere elvetico sarà quindi titolare. Sospiro di sollievo per Acerbi dopo il caso Juan Jesus: sarà titolare al centro della difesa. Ballottaggio tra Bisseck e Pavard col secondo in vantaggio per affiancare appunto Acerbi e Bastoni. Sulle fasce, Darmian a destra favorito su Dumfiries, a sinistra Dimarco, in mezzo centrocampo titolare. In attacco spazio al tandem Lautaro Martinez-Thuram che puntano a ritrovare il gol in campionato.

In casa Empoli, Nicola deve ancora scegliere se partire con la difesa a 3 o a 4 ma dovrebbe essere confermata la linea a 4. A centrocampo manca Maleh e Fazzini e Kovalenko si giocano una maglia. In attacco aumentano le quotazioni di Caputo ma Niang dovrebbe partire dal primo minuto.

Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

EMPOLI (4-3-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Fazzini, Marin, Zurkowski; Gyasi, Cambiaghi; Niang. All. Nicola

Foto: sito Inter