Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Cremonese

Inter e Cremonese torneranno in campo per la quarta giornata di Serie A. La partita si svolgerà a San Siro alle ore 20.45. Mister Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Lukaku, al suo posto è pronto Dzeko. Il bosniaco è favorito su Correa per giocare con Lautaro in attacco. Ci sarà Barella, al suo fianco è molto probabile l’esordio di Asllani dal primo minuto, con Calhanoglu a completare il centrocampo nerazzurro. Soliti ballottaggi sulle fasce: a sinistra, ha buone possibilità Gosens su Dimarco, da capire se a quel punto il gioco delle coppie porterebbe sulla destra Darmian e non Dumfries, apparso sinora il più in forma della rosa. Nessun dubbio in difesa: Skriniar–De Vrij–Bastoni davanti a Handanovic. In casa Cremonese, mister Alvini dovrà fare i conti con le assenze quasi certe di Lochoshvili e Chiriches e alcuni acciacchi post Torino. Il pacchetto difensivo composto da Vasquez, Bianchetti e Aiwu davanti all’ex Radu. A centrocampo sono pronti a rientrare dal 1′ Ascacíbar e Ghiglione. Davanti favoriti Okereke e Dessers, con Zanimacchia alle loro spalle.

Inter(3-5-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Gosens, Calhanoglu, Asllani, Barella, Darmian; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Simone Inzaghi

Cremonese(3-4-1-2): Radu; Vasquez, Bianchetti, Aiwu; Ghiglione, Escalante, Ascacibar, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke. All. Massimiliano Alvini

