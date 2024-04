Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Cagliari

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Inter e Cagliari per la trentaduesima giornata di Serie A. Inzaghi non avrà Pavard e Lautaro per squalifica: in difesa giocherà Bisseck, al posto del Toro c’è Sanchez favorito su Arnautovic. Torna anche Bastoni. Ranieri punta su Shomurodov in attacco, un ballottaggio a centrocampo

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Sanchez. All. Inzaghi

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Yerri Mina, Dossena, Augello; Makoumbou, Sulemana; Oristanio, Viola, Gaetano; Shomurodov. All. Ranieri

foto: sito inter