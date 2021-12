Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Cagliari

Domani sera a San Siro l’Inter ospita il Cagliari, gara valida per la 17a giornata di Serie A 2021-22.

Simone Inzaghi può affidarsi nuovamente a De Vrij al centro della difesa. Ancora fuori Correa e Darmian. Ranocchia non verrà rischiato, in avanti Sanchez favorito su Dzeko per spalleggiare Lautaro Martinez.

Mazzarri non può contare su Nandez a causa di un affaticamento ai flessori. Strootman si è operato al ginocchio e tornerà soltanto a fine gennaio. Sarà Deiola-Grassi-Marin il terzetto in mediana per provare a fermare i Campioni d’Italia in carica. In attacco solito tandem Keita-Joao Pedro, con Pavoletti pronto a subentrare a gara in corso.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Lautaro Martinez.

All. Inzaghi.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Dalbert; Keita, Joao Pedro.

All. Mazzarri. Foto: Instagram personale Sanchez