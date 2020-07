Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Brescia

L’assenza di Skriniar è quella più rilevante tra le fila dell’Inter. Assente anche Brozovic. Nel reparto arretrato spazio a Bastoni, in mezzo al campo ci saranno anche Gagliardini e Borja Valero. Verso la panchina Lukaku.

Lopez schiererà il consueto 4-3-1-2 con Joronen in porta. In difesa spazio a Papetti e Mateju. Confermatissimo in attacco Donnarumma. Sarà affiancato da Torregrossa. Dietro le due punte agirà Skrabb.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Moses, Gagliardini, Barella, Young; Borja Valero; Sanchez, L. Martinez. All.: Conte.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Romulo, Tonali, Dessena; Skrabb; Torregrossa, A.Donnarumma. All.: Lopez.

Foto: Twitter ufficiale Inter