Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Bologna

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Inter e Bologna per il recupero della diciannovesima giornata di Serie A. C’è il ritorno di Thuram in attacco accanto a Lautaro Martinez. Rientra anche Dimarco a sinistra, a destra confermato Dumfries. Barella in campo con Zielinski e Asllani a completare il centrocampo. Nel Bologna Casale per lo squalificato Lucumi. Dubbio Dallinga/Castro in avanti. Ferguson, Odgaard e Dominguez si contendono due maglie sulla trequarti.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrji, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Casale, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Ferguson, Dominguez; Dallinga. All. Italiano

Foto: Instagram Inter