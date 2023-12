Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Bologna

Domani sera l’Inter ospiterà il Bologna per gli ottavi di Coppa Italia. Simone Inzaghi pensa al turnover per concedere minuti a chi è stato impiegato meno dal 1′ (su tutti Frattesi). Il grande ex della partita Arnautovic titolare in attacco, mentre Sanchez sarà ancora indisponibile. Il cileno proverà a recuperare per il Lecce, così come De Vrij. in porta ci sarà Audero, in difesa non cambierà nulla visti gli infortuni. Cambierà invece tutto il centrocampo con Frattesi, Klaassen, Asllani e Carlos Augusto. In attacco invece sarà staffetta Thuram-Lautaro. Thiago Motta, invece, potrebbe concedere un po’ di riposo a Ferguson e Zirkzee, con van Hooijdonk a guidare l’attacco dei rossoblu.

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Klaassen, Carlos Augusto; Lautaro, Arnautovic. All. Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Lucumì, Calafiori, Lykogiannis; Moro, Freuler; Ndoye, Aebischer, Saelemaekers; van Hooijdonk. All. Motta.

Foto: sito Inter