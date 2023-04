Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Benfica

Domani alle 21, a San Siro, scenderanno in campo Inter e Benfica per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Simone Inzaghi dovrà nuovamente fare a meno di Skriniar, ancora ai box per infortunio. Torna invece a disposizione Calhanoglu, che avanza la propria candidatura per il ruolo di regista in mezzo al campo: il turco si contenderà fino all’ultimo una maglia con Brozovic. Inamovibili Barella e Mkhitaryan, sulle fasce Dumfries e Dimarco (in vantaggio su Gosens). In attacco certo del posto Lautaro Martinez, con Dzeko e Lukaku a contendersi l’altro posto, con il bosniaco in leggero vantaggio. Roger Schmidt recupera Otamendi che partirà quindi dal 1′. Portoghesi che scenderanno in campo con il consueto 4-2-3-1: Vlachodimos tra i pali, quartetto difensivo che sarà composto da Gilberto, Antonio Silva, appunto Otamendi e infine Grimaldo. In mediana Chiquinho affiancherà Florentino, unica punta sarà Gonçalo Ramos coadiuvato dai tre trequartisti Joao Mario, Rafa Silva e Aursnes.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Chiquinho, Florentino; Joao Mario, Rafa Silva, Aursnes; Gonçalo Ramos. Allenatore: Roger Schmidt.

Foto: sito ufficiale Inter