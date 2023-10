Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Benfica

L’Inter ospita il Benfica a San Sro, nel remake degli ultimi quarti di finale di Champions. Due squadre che all’esordio non hanno vinto e che sono alla ricerca di punti importanti.

In casa Inter, pochi dubbi per Inzaghi, con Frattesi out, il centrocampo è quello dei titolarissimi con Barella, Calhanoglu e Mkitharyan. Unico dubbio sulla fascia destra che potrebbe far variare alcune cose: al momento Darmian è favorito su Dumfries. Quindi in difesa Pavard, Acerbi e Bastoni, A sinistra Dimarco. In attacco le due certezze: Thuram e Lautaro Martinez. Torna Cuadrado in panchina.

In casa Benfica, Scmhidt dovrà fare a meno dello squalificato Antonio Silva, espulso con il Salisburgo. Per il resto scelte confermate. Dietro Musa agiranno Rafa Silva, Di Maria e l’ex nerazzurro Joao Mario.

Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkitharyan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

BENFICA (4-2-3-1) probabile formazione: Trubin; Bah, Morato, Otamendi, Aursnes; Kokcu, Joao Neves; Di Maria, Rafa Silva, Joao Mario; Musa. All. Schimdt

