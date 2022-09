Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Bayern Monaco

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Inter e Bayern Monaco per la prima giornata della fase a gironi del gruppo C. . Come punto di riferimento c’è sempre il modulo 3-5-2, a cominciare dalla difesa formata da Handanovic e davanti a lui Skriniar, De Vrij e Bastoni. Dumfries a destra, Gosens a sinistra. Barella dovrà scontare la squalifica dello scorso anno, spazio a Mkhitaryan con Brozovic e Calhanoglu. Prosegue l’assenza di Lukaku, in attacco dovrebbero quindi giocare titolari Lautaro Martinez e Dzeko. Sul fronte tedesco, l’allenatore Julian Nagelsmann dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1. Tra i pali Neuer, davanti a lui Pavard, Hernandez, l’ex bianconero de Ligt e Davies. Un ruolo importante sarà quello affidato ai due uomini in mediana, che dovrebbero essere Kimmich e Sabitzer. Infine, nel reparto offensivo del Bayern Monaco dovrebbero agire Coman, Muller e Musiala da destra a sinistra sulla trequarti alle spalle della prima punta, che potrebbe invece essere Mané.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro.

Allenatore: Inzaghi.

Bayern Monaco (4–2-3-1): Neuer; Pavard, De Ligt, Hernandez, Davies; Sabitzer, Kimmich; Coman, Muller, Musiala; Mané.

Allenatore: Nagelsmann.

Foto: sito ufficiale Inter