Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Barcellona

Domani alle 21 scenderanno in campo a San Siro Inter e Barcellona per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Inzaghi dovrà ancora fare a meno di Brozovic e Lukaku. Lautaro oggi si è allenato regolarmente in gruppo, allarme rientrato ma se non ce la dovesse fare ci sarà il connazionale Correa al fianco di Dzeko. A centrocampo possibile occasione per Mkhitaryan, insieme a lui Barella e Calhanoglu. A destra Darmian potrebbe far rifiatare Dumfries, mentre a sinistra viaggia verso la conferma Dimarco. In difesa potrebbe rivedersi De Vrij al posto di Acerbi, mentre in porta toccherà ad Onana al posto di Handanovic. Xavi, dall’altra parte, dovrà inventarsi la difesa a causa degli infortuni di Koundé, Araujo e Bellerin. I blaugrana scenderanno in campo con il consueto 4-3-3. In porta ci sarà Ter Stegen. Davanti al portiere tedesco, da destra a sinistra, Sergio Roberto, Piqué, Christensen e Marcos Alonso. in mezzo al campo ci sarà spazio per l’esperto Busquets insieme ai giovani Pedri e Gavi. Lewandowski guiderà l’attacco con Raphina e Dembelé ai lati.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Mkhitaryan, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Christensen, Marcos Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Raphina, Lewandowski, Dembelé.

foto: sito ufficiale Inter