Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Atalanta

Domani si gioca la prima semifinale della Supercoppa Italiana, la sfida tra Inter e Atalanta.

In casa Inter, consueto 3-5-2, ancora assenti Pavard e Acerbi, in difesa scelte più o meno obbligate per Inzaghi, con Bisseck, De Vrij e Bastoni. A centrocampo dovrebbero giocare i “titolarissimi” nerazzurri. In attacco Thuram e Lautaro.

In casa Atalanta, possibile 3-4-3. Possibile chance dal 1′ per Zaniolo nel reparto avanzato, ma un’opzione potrebbe essere quella di Pasalic falso nove, con Lookman e De Keteleare ai lati. Gasperini potrebbe optare per Brescianini largo a sinistra in caso di impiego di Pasalic in attacco. Per il resto consueta formazione.

Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. S. Inzaghi

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kossonou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman, Zaniolo. All. Gasperini

Foto: sito Inter