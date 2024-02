Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Atalanta

Domai alle 20,45, big match di Serie A tra Inter e Atalanta, recupero della gara rinviata per la Supercoppa Italiana.

Diverse le assenze in casa nerazzurra. Fuori per infortunio Acerbi, Calhanoglu e Thuram. In difesa tornano Pavard e Bastoni, in panchina a Lecce. Si rivedono anche Darmian e Barella dal 1′. Seconda occasione consecutiva per Asllani come regista, al posto di Calhanoglu. In avanti Arnautovic favorito su Sanchez per affiancare Lautaro Martinez.

In casa Atalanta, Scalvini in dubbio per una botta alla spalla: in difesa pronto Hien. A sinistra Bakker prende il posto di Ruggeri. Davanti torna Lookman con Scamacca e Koopmeiners, Pasalic scala in mediana al posto di De Roon.

Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkitharyan, Dimarco; Arnautovic, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, Pasalic, Ederson, Bakker; Lookman, Koopmeiners; Scamacca. All. Gasperini

Sito: Inter