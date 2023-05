Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Atalanta

Domani alle 20:45, a San Siro, scenderanno in campo Inter e Atalanta per la penultima giornata di Serie A. Simone Inzaghi cambierà dopo la finale di Coppa Italia vinta contro la Fiorentina. De Vrji per Bastoni e D’Ambrosio per Darmian in difesa. Riposa Dimarco, ci sarà Gosens sull’out mancino.In attacco senza Correa (distrazione muscolare) si potrebbe vedere la coppia Dzeko-Lukaku con Lautaro inizialmente in panchina. Gasperini ha recuperato Zappacosta, probabile il suo utilizzo dal 1′ sulla fascia di sinistra. Ederson, de Roon e Koopmeiners formeranno la mediana ibrida dei bergamaschi. Cos sarà Pasalic a supporto Hojlund, con Lookman che proverà a inseguire fino all’ultimo per una maglia da titolare.

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, De Vrji, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lukaku. All. Inzaghi

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Pasalic; Hojlund. All. Gasperini

Foto: sito ufficiale Inter