Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Atalanta

Il match clou del sabato della 6a giornata di Serie A è certamente la sfida tra la seconda contro la quarta in classifica. A San Siro si affrontano Inter e Atalanta. Gara che sicuramente sarà anche condizionata dagli impegni europei delle due squadre la prossima settimana.

In casa Inter, Correa, uscito contro il Bologna per una contusione al bacino, dovrebbe saltare anche l’Atalanta. Via libera alla coppia Dzeko-Lautaro in attacco. Perisic dovrebbe partire nuovamente titolare a sinistra, a destra invece tornerà Dumfries.

In casa Atalanta, dopo la bella prestazione col Sassuolo, conferma per Zappacosta a destra. Torna Freuler dal 1’ e a centrocampo si ricompone la coppia titolare con De Roon. In attacco Zapata con Malinovskyi e uno tra Pasalic e Ilicic alle sue spalle.

Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Simone Inzaghi.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pasalic; Zapata. All. Gasperini.

Foto: Twitter Inter