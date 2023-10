Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inghilterra-Italia

Questa sera alle 20:45 scenderanno in campo Inghilterra e Italia per le Qualificazioni a Euro2024. Gli uomini di Spalletti con una vittoria prenderebbero la vetta del girone, gli inglesi, invece, con un pareggio strapperebbero il pass per gli Europei. In difesa tornano Di Lorenzo, Acerbi e Scalvini per dare esperienza e fisicità. Ma la vera novità è Udogie. A centrocampo, complice la fatica, Bonaventura lascerà spazio a Frattesi che completerà la mediana con Barella e Cristante che prende il posto da regista di Locatelli. In avanti torna Scamacca, confermato Berardi sulla destra mentre, a sinistra, El Shaarawy favorito su Raspadori.

INGHILTERRA (4-2-3-1) – Ramsdale; Walker, Stones, Colwill, Trippier; Henderson, Rice; Maddison, Bellingham, Grealish; Kane. Ct: Southgate.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Acerbi, Udogie; Barella, Cristante, Frattesi; Berardi, Scamacca, El Shaarawy. Ct. Spalletti

foto: Instagram Azzurri