Le ultimissime sulle probabili formazioni di Hellas Verona-Sassuolo

Una gara dal sapore delle big. Verona–Sassuolo è anche la sfida tra le due squadre che nell’ultima stagione hanno stupito di più. I veneti scenderanno in campo con il 3-4-2-1 guidati dal solito Kalinic, sempre più inserito nei dettami di Juric, aiutato dal duo Barak-Zaccagni che lavoreranno alle sue spalle. Difesa a tre con Cetin, Magnani e Ceccherini davanti al solito Silvestri. Sulla mediana spazio a Tameze e Dimarco sulle fasce, insieme a Dawidowicz e Ilic. De Zerbi in avanti punta sul giovane Raspadori come unico terminale offensivo, poi Berardi, Djuricic e Boga a supporto. Lopez e Locatelli i due sulla mediana con il secondo sempre più protagonista con la maglia dei neroverdi.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Ceccherini, Magnani; Tameze, Dawidowicz, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. All. Juric

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi

Foto: twitter uff Sassuolo