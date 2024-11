Le ultimissime sulle probabili formazioni di Hellas Verona-Roma

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Hellas Verona e Roma per l’undicesima giornata di Serie A. Juric confida nel recupero dopo la febbre di Dovbyk, coppia che dovrebbe completare l’attacco con Baldanzi (preferito a Pellegrini) e Dybala. In mezzo ancora la coppia Le Fée-Koné, confermato in difesa Angelino. Zanetti perde gli squalificati Tchatchoua e Belahyane: giocano Daniliuc e Serdar. Davanti c’è Tengstedt

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi, Bradaric; Duda, Serdar; Suslov, Kastanos, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Le Fée, Koné, Zalewski; Dybala, Baldanzi; Dovbyk. All. Juric

Foto: Instagram Roma