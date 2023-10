Le ultimissime sulle probabili formazioni di Hellas Verona-Napoli

Torna la Serie A! La sfida del Bentegodi tra Hellas Verona e Napoli aprirà il nono turno del massimo campionato italiano. Privo di Osimhen, Garcia punta su Simeone nel tridente con Politano e Kvaratskhelia. In mezzo tocca a Cajuste, dietro Rrahmani è recuperato ma va in panchina, mentre Mario Rui è favorito su Olivera (non al meglio fisicamente dopo gli impegni con la Nazionale) per una maglia dal 1′. Baroni si affida a Djuric, riecco Faraoni e Lazovic mentre Hien è ancora indisponibile.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Amione, Dawidowicz, Magnani; Faraoni, Duda, Folorunsho, Lazovic; Suslov, Ngonge; Djuric. All. Baroni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Garcia

Foto: Instagram Napoli