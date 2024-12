Le ultimissime sulle probabili formazioni di Hellas Verona-Milan

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Hellas Verona e Milan per la diciassettesima giornata di Serie A. Nei padroni di casa Zanetti non dovrebbe cambiare molto rispetto alla trasferta di Parma. L’unico dubbio è in attacco fra Sarr e Livramento. Nel Milan, invece, Theo Hernandez dovrebbe ancora partire dalla panchina a vantaggio di Jimenez. Morata fuori a causa di una tonsillite, Fonseca dovrebbe confermare Liberali alle spalle di Abraham.

VERONA (3-5-1-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane, Serdar. Duda, Lazovic; Suslov; Sarr. All.: Zanetti

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Jimenez; Reijnders, Fofana; Chukwueze, Liberali, Leao; Abraham. All.: Fonseca

Foto: Instagram Milan