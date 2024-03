Le ultimissime sulle probabili formazioni di Hellas Verona-Milan

Domani alle 15.00 scenderanno in campo Hellas Verona e Milan per la ventinovesima giornata di Serie A. Torna Dawidowicz dalla squalifica, dubbio in avanti anche per Baroni: dovrebbe giocare Noslin con Swiderski dalla panchina. Dopo che gli esami avevano escluso lesioni per Maignan, il portiere si è regolarmente allenato alla vigilia: contro il Verona, dunque, sarà al suo posto tra i pali dei rossoneri. Leao torna dalla squalifica. Due ballottaggi per Pioli: Thiaw è favorito su Gabbia in difesa, in attacco Giroud si gioca una maglia con Jovic.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin. All. Baroni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

Foto: Twitter Milan