Le ultimissime sulle probabili formazioni di Hellas Verona-Milan

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Hellas Verona e Milan per la decima giornata di Serie A. Bocchetti dovrebbe ripartire dal solito 3-4-2-1, aggressione alta e grande spinta sugli esterni. Non sono dunque attesi grossi ribaltoni rispetto alle ultime gare: Hien dovrebbe affiancare Gunter e Cabal in difesa, dove le scelte sono semi-obbligate per l’assenza dello squalificato Ceccherini e dell’infortunato Dawidowicz. Faraoni reclama una maglia da titolare dopo la panchina di Firenze e si candida a chiudere la cerniera in mediana insieme a Tameze, Veloso e Doig. Opzioni limitate anche in attacco: potrebbe non farcela, dunque Hrustic e Verdi balzano in pole per appoggiare Henry. Pioli dovrebbe così schierare una formazione molto simile a quella delle ultime due uscite, anche a causa delle assenze note come Maignan, Calabria, Kjaer e De Ketelaere. Tatarusanu in porta, Kalulu, Gabbia, Tomori e Theo Hernandez in difesa con Tonali e Bennacer in mediana. Qualche dubbio in più nel settore offensivo: Leao è certo del posto a sinistra, molto probabile la presenza di Brahim a destra, al centro Krunic è favorito su Messias. Controsorpasso di Giroud su Rebic e Origi.

Hellas Verona(3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Cabal; Faroani, Tameze, Veloso, Doig; Hrustic, Verdi; Henry

Milan(4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Brahim Diaz, Krunic, Leao; Giroud

Foto: Twitter Milan