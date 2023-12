Le ultimissime sulle probabili formazioni di Hellas Verona-Lazio

Domani alle 15.00 scenderanno in campo Hellas Verona e Lazio per la quindicesima giornata di Serie A. Chiarimento fra Vecino e Sarri e l’utuguaiano in extremis è inserito fra i convocati per Verona, dopo le ultime esclusioni. In difesa stringe i denti Casale: se l’ex non ce la fa, spazio a Hysaj con Marusic centrale. Potrebbe tornare dal 1′ anche Luis Alberto, che ha smaltito l’affaticamento muscolare. Torna anche Zaccagni, favorito su Pedro per giocare dal 1′. Nel Verona rientra Hien dietro, in attacco Djuric preferito a Bonazzoli.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipo’; Faraoni, Hien, Amione, Terracciano; Duda, Folorunsho; Ngonge, Suslov, Lazovic; Djuric. All. Baroni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Foto: Twitter Lazio