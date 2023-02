Le ultimissime sulle probabili formazioni di Hellas Verona-Lazio

Domani alle 18.30 scenderanno in campo Hellas Verona e Lazio per la ventunesima giornata di Serie A. In difesa tornerà Dawidowicz dopo la squalifica a completare il reparto Hien e Ceccherini. Qualche dubbio tra centrocampo e attacco: attenzione ai nuovi acquisti Duda e Abildgaard quest’ultimo soprattutto è una possibile soluzione fisica contro la Lazio Il principale dubbio è tra Doig e Braaf. Se c’è quest’ultimo sulla trequarti, Lazovic si sposta sulla fascia al posto dello scozzese. Per Sarri ci sarà da sciogliere il dubbio Felipe Anderson, il brasiliano è affaticato, se non recupererà, pronto Pedro. In difesa ci saranno Casale e Romagnoli al centro, terzini Marusic e Hysaj con Lazzari in panchina. Confermato il terzetto Milinkovic-Savic-Cataldi-Luis Alberto in mezzo al campo.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Sulemana, Tameze, Doig; Lazovic, Lasagna; Djuric.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Foto: Twitter Lazio