Le ultimissime sulle probabili formazioni di Hellas Verona-Bologna

Gara senza ossessioni di classifica quella tra Hellas Verona e Bologna che si affronteranno questa sera allo stadio Bentegodi alle 20:45. Due squadre salve, senza obiettivi, che giocheranno a viso aperto.

In casa Verona pochi dubbi per Juric. In difesa dovrebbe rivedersi Dimarco, sull’esterno torna Faraoni con Lazovic sulla fascia opposta. In mezzo al campo recuperato Miguel Veloso che però partirà dalla panchina. In avanti ballottaggio aperto tra Lasagna e Kalinic con il primo favorito.

Per il Bologna, non convocati Svanberg e Danilo acciaccati e non al 100%. Assenti anche i lungodegenti Dominguez, Santander e Hickey. In difesa chance per il giovane Antov. In avanti Orsolini, leggermente favorito su Skov Olsen, con Vignato e Barrow dietro a Palacio.

Queste le probabili formazioni:

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Pandur; Ceccherini, Gunter, Dimarco; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagli; Lasagna.

Allenatore: Juric.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Antov, Soumaro, Dijks; Schouten, Soriano; Orsolini, Vignato, Barrow; Palacio

Allenatore: Mihajlovic

