Le ultimissime sulle probabili formazioni di Guimaraes-Fiorentina

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Guimaraes e Fiorentina per la fase a campionato di Conference League. La squadra di Palladino sarà, come stesso capita in Europa, caratterizzata da un ampio turnover per dare spazio a chi gioca meno in campionato. Out Cataldi e Sottil per tonsillite, potrebbero tornare dal primo minuto Pietro Terracciano e Lucas Martinez Quarta. Sulla trequarti, possibile chance per Gudmundsson.

VITÓRIA SC (4-3-3): Varela, Costa, Rivas Viondi, Fernandes, Miguel Maga; Tiago Silva, Manu, Mendes; Kaio Cesar, Josè Bica, Santos. Allenatore: Rui Borges.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Pongracic, Parisi; Richardson, Mandragora; Ikoné, Gudmundsson, Kouamé; Kean. Allenatore: Palladino.

