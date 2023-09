Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Roma

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Genoa e Roma per la sesta giornata di Serie A. Cambia poco Josè Mourinho per la seconda trasferta consecutiva della Roma che dopo il Torino affronta il Genoa a Marassi. La novità più significativa è il rientro del capitano Pellegrini che dovrebbe giocare alle spalle della coppia d’attacco Lukaku-Dybala. Nel Genoa Gilardino torna a dare fiducia a Malinovskyi, che dovrebbe agire alle spalle di Gudmundsson e Retegui. Ecco le probabili formazioni.

GENOA (3-4-1-2): Martinez; Bani, Dragusin, Vasquez; De Winter, Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskyi; Gudmundsson; Retegui. All. Gilardino

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Spinazzola; Pellegrini; Dybala, Lukaku. All. Mourinho

Foto: Twitter Roma