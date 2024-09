Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Roma

Domani alle 12.30 scenderanno in campo Genoa e Roma per la quarta giornata di Serie A. De Rossi pensa di schierare la Roma con il 3-5-2 e lanciare dal 1′ Hermoso. La coppia d’attacco dovrebbe essere formata da Dybala e Dovbyk. Nel Genoa chance per Malinovskyi, mentre Gilardino non vuole correre nessun rischio con Messias. Ci sarà Pinamonti a guidare l’attacco rossoblu, mentre è testa a testa tra Ekuban e Vitinha.

GENOA (3-5-2): Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Martin; Pinamonti, Vitinha. All. Gilardino

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hermoso, N’Dicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Baldanzi, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. De Rossi

Foto: Instagram Roma