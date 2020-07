Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Napoli

Genoa-Napoli è in programma questo pomeriggio alle ore 19.30 allo stadio Luigi Ferraris.

Davide Nicola schiererà in campo il consueto 3-5-2 con il tandem Sanabria-Pinamonti a guidare l’attacco. In difesa confermato Masiello. In mezzo al campo ci saranno Schone e Behrami.

Gennaro Gattuso conferma il 4-3-3. In porta ci sarà ancora una volta Meret. Non ci sarà in difesa Koulibaly, il suo posto verrà occupato da Manolas che farà coppia con Maksimovic. Il tridente offensivo sarà formato da Politano, Mertens e Insigne.

Di seguito le probabili formazioni:

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Cassata, Barreca; Sanabria, Pinamonti. All.: Nicola.

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All.: Gattuso.

Foto: Twitter ufficiale Napoli