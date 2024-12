Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Napoli

Domani alle 18, il Napoli va in casa del Genoa per continuare le sue ambizioni scudetto, contro la squadra di Vieira che con il tecnico francese ancora non ha perso.

In casa ligure, Genoa verso la conferma dell’undici che ha fermato il Milan: davanti ancora il tridente con Zanoli e Miretti insieme a Pinamonti. Si rivedrà Ekuban dopo l’infortunio, anche Balotelli sarà tra i convocati dopo la febbre. L’unica novità iniziale dovrebbe essere in difesa a destra, dove Sabelli è pronto a sostituire Vogliacco.

In casa Napoli, Kvaratskhelia ha recuperato dall’infortunio ma partirà dalla panchina: c’è ancora Neres in attacco insieme a Politano e a Lukaku. In mezzo Anguissa ha smaltito l’influenza e sarà titolare a centrocampo con McTominay e Lobotka.Out Buongiorno: sarà Juan Jesus ad affiancare Rrahmani in difesa.

Queste le probabili formazioni:

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte

